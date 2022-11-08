Саратовский пенсионер вызвал проститутку и лишился 70 тысяч рублей

Пенсионер из Саратова стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Как рассказал полицейским 67-летний потерпевший, с 5 по 6 ноября он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. Пенсионер выбрал интересующий его вариант и перевел на указанный счет 70 тысяч рублей. Как уверяли на сайте, в эту сумму входила стоимость самой услуги и «оплата страховых взносов».

Позже с мужчины потребовали перевести еще некоторую сумму денег, но тот, так и не дождавшись оказания услуг, обратился в полицию. В силовом ведомстве возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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