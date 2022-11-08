фото: ГУ МВД

Саратовские полицейские обнаружили на даче у мужчины 3 килограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В одном из сел Энгельсского района наркополицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили на участке у 40-летнего мужчины более 3 килограмм марихуаны. Мужчина утверждает, что хранил ее с целью личного употребления и не планировал сбывать.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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