фото: ГУ МВД
Саратовские полицейские обнаружили на даче у мужчины 3 килограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.
В одном из сел Энгельсского района наркополицейские в ходе оперативных мероприятий обнаружили на участке у 40-летнего мужчины более 3 килограмм марихуаны. Мужчина утверждает, что хранил ее с целью личного употребления и не планировал сбывать.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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