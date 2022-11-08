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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:09

В центре Саратова на 8 часов отключат светофор

Наталия Калинина

Завтра, 9 ноября, в центре Саратова на 8 часов отключат светофор, о чем сообщает городская администрация.

В связи с проведением МУП «Саргорсвет» планового ремонта с 9:00 до 17:00, не будет работать светофор на пересечении улиц Рабочая и Хользунова.

Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения.

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