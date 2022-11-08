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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:46

Саратовец проведет больше трех лет в колонии за разбойное нападение на несовершеннолетнего

Ранее судимый 19-летний житель Саратова угрожал ножом школьнику и отобрал у него телефон
Роман Хвалин

19-летнего саратовца осудили за разбой. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Как выяснило следствие, вечером 9 августа этого года на улице Сакко и Ванцетти юноша похитил телефон у 12-летнего мальчика. Осужденный познакомился со школьником в тот же день, позже мальчик рассказал о случившемся родителям, они обратились в полицию.

На предварительном следствии подсудимый признал вину и возместил ущерб, его приговорили к заключению в колонии строгого режима на срок 3 года 4 месяца.

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