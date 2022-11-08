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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 10:46

В Заводском районе Саратова пожилая женщина упала в канализационный люк

Пожилая женщина провалилась в открытый люк на улице 1-й Кавказский тупик
Роман Хвалин

Днем 8 ноября пожилая женщина провалилась в открытый канализационный люк в Заводском районе. Об этом сообщила и.п. главы города Саратова Лада Мокроусова в своем Телеграм-канале.

ЧП произошло между домами №7 и №9 по улице 1-й Кавказский тупик. Женщина осталась жива, прохожие вызвали ей скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую, после обследования ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

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