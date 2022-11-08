В Саратовской области может возрасти стоимость отопления

фото: архив КП

Саратовские депутаты беспокоятся из-за возможного роста цен на отопление. Об этом сегодня в телеграм-канале рассказал депутат Саратовской областной Думы от фракции «ЕР».

По мнению Бурмака, «Т Плюс» лоббирует идею внедрения схемы альтернативных котельных, что приведет к повышению тарифов. Альтернативная котельная являет собою систему, при которой стоимость тепловой энергии высчитывается не прямыми затратами энергетиков, экономическими причинами — росту стоимости газа, индексом цен производителей, ключевой ставке Центробанка.

Кроме того, по мнению депутата, государство при этой системе не сможет контролировать тарифы, и рост цен на тепло может достичь от 25 до 140 процентов.

— Подниму данный вопрос на площадке областной Думы и обращусь к спикеру парламента Михаилу Исаеву с просьбой провести совещание по данной теме, — пишет Бурмак.

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