В Саратовской области после окончания частичной мобилизации сменился военком

Исполняющим обязанности военного комиссара региона и заместителем председателя призывной комиссии по мобилизации назначен Андрей Ермаков. Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства Саратовской области.

Ермаков уже приступил к новым обязанностям. Предыдущий военком области Андрей Старков уволился с окончанием частичной мобилизации, при этом он достиг пенсионного возраста.

С 1 ноября в России стартовал традиционный призыв на военную службу, ранее его сроки были сдвинуты на месяц в связи с проведением частичной мобилизации.

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