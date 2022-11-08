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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:53

В Саратовской области после окончания частичной мобилизации сменился военком

В Саратовской области с началом осеннего призыва сменился военный комиссар
Роман Хвалин

Исполняющим обязанности военного комиссара региона и заместителем председателя призывной комиссии по мобилизации назначен Андрей Ермаков. Об этом сообщается в постановлении на сайте правительства Саратовской области.

Ермаков уже приступил к новым обязанностям. Предыдущий военком области Андрей Старков уволился с окончанием частичной мобилизации, при этом он достиг пенсионного возраста.

С 1 ноября в России стартовал традиционный призыв на военную службу, ранее его сроки были сдвинуты на месяц в связи с проведением частичной мобилизации.

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