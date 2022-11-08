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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:29

В Саратовской области за неделю единовременную региональную выплату получили 64 процента мобилизованных

Деньги автоматически перечисляются по спискам военкоматов на зарплатные карты
Роман Хвалин

В Саратовской области с 1 по 7 ноября единовременную региональную выплату получили 64% мобилизованных. Об этом рассказал глава губернии Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

– К сожалению, не все еще знают порядок оформления выплаты, поэтому отправляют родных писать заявления в военкоматы, передавать туда сведения.

Разъяснили бойцам, что процесс для них и их родных сделали максимально удобным – никаких заявлений и справок подавать не нужно. Денежные средства перечисляются автоматически по спискам от военкоматов на зарплатные карты граждан, – напомнил Бусаргин.

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