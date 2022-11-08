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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:20

Саратовские мобилизованные попросили передать подарки детям из интернатов на Новый год за счет своих региональных наборов

Мобилизованные попросили губернатора урезать региональные наборы, предоставляемые дополнительно к военной экипировке, и сделать от них подарки детям из детдомов на высвободившиеся средства
Роман Хвалин
Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Вечером 7 ноября губернатор Роман Бусаргин посетил мобилизованных в одном из мест дислокации и ответил на интересующие их вопросы. О встрече чиновник рассказал в своем Телеграм-канале.

По сообщению губернатора, в местах дислокации бойцы обеспечены всем необходимым – кроватями, матрасами, постельным бельем и формой. Кроме того, в казармах работает отопление и оборудованы комнаты для сушки одежды.

Мобилизованных интересовали вопросы проведения обучения и боевого слаживания на полигонах, а также о кредитных каникулах и государственных мерах поддержки.

Солдаты обратились к губернатору с необычной просьбой – попросили убрать часть предметов из наборов, предоставляемых регионом дополнительно к военной экипировке, а на эти деньги закупить подарки для детей из интернатов на Новый год.

Бусаргин заверил бойцов, что их укомплектуют всем необходимым, не изменяя содержание наборов, а воспитанников детдомов поздравят от имени мобилизованных на губернаторской елке, которую также проведут в этом году для детей призванных мужчин.

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