фото: Архив КП

Жители трех микрорайонов Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Согласно заявлению компании, для работ на собственных коммуникациях по ул.Вольская,1 сегодня, 8 ноября, ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Вольская (от Чернышевского до Набережной).

Ограничено холодное водоснабжение также у абонентов пос.Иволгино. Обращаем внимание саратовцев, что для сброса воды открыт пожарный гидрант на пересечении Усть-Курдюмского шоссе и ул.Нижняя Сорговая.

— Течь воды по указанному адресу не является следствием аварийной ситуации, — сообщают коммунальщики.

Кроме того, для работ на водопроводных коммуникациях по ул.Нефтепромысловая 1, отключено водоснабжение по ул.Операторская; Газопромысловая; Новомосковское шоссе, 24,26,27; Нефтепромысловая.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 8 вечера.

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