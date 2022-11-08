Ирина Бегинина выдвинута на должность министра финансов Саратовской области.

Сегодня, 8 ноября, на внеочередном заседании комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению в качестве кандидата на должность министра финансов Саратовской области была предложена Ирина Бегинина. Чиновница исполняет обязанность главы минфина области с 2021 года. Кандидатуру выдвинул губернатор региона Роман Бусаргин.

— Мы видим конструктивный диалог в работе с депутатским корпусом. Это немаловажный критерий, — отметил председатель комитета по бюджету, налогам и собственности Алексей Антонов.

Кандидатуру Ирины Бегининой рассмотрят на предстоящем внеочередном заседании областной думы.

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