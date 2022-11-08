Николай Панков предложил создать черный список подрядчиков

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» предложил внести ряд организаций в перечень недобросовестных подрядчиков.

По словам Панкова, депутат каждый год по итогам работы в округе готовит список недобросовестных подрядчиков. Подрядчики работают не на свои средства, и им выделяется финансирование. По сути, это деньги налогоплательщиков, но выходит, что деньги получены, а нужные жителям объекты не сделаны, или же сделаны некачественно.

Панков привел список организаций, к кому у людей было особенно много нареканий в 2021-2022 годах.

1. ООО «СтройЭксперт». Занимается возведением таких важных объектов, как социально-оздоровительный центр в Пугачеве и новый корпус Чапаевской грязелечебницы. Есть серьезные вопросы по соблюдению графика. Кстати, эта же организация через субподрядчиков занимается реконструкцией стадиона «Юность» в Вольске. И там тоже не укладываются в сроки.

2. ООО «ФАРИС». Строительство современного спортивного объекта в Воскресенском проходит с нарушением сроков и качества.

3. ИП «Арутюнян А.Л.». Это другой округ – Татищево, но там аналогичная проблема. Организация не справляется с обязательствами по строительству «умной» спортплощадки. Ссылаясь на погодные условия. Хотя была возможность не затягивать работы до дождей.

4. ООО «ТРАНССТРОЙ». Замена кровли в школе с. Смородинка Перелюбского района не была завершена к началу учебного года. Сорваны сроки и есть проблемы с качеством при капремонте школы №3 в Марксе. А также при строительстве пешеходной зоны в Хвалынске.

5. ИП «АЛЕКСЕЕВА Ю.П.»: неоднократно сдвигались сроки при капремонте здания начальной школы в Перелюбе.

6. ООО «Многопрофильное строительство»: допущено много недочетов при ремонте тротуаров в Хвалынске.

7. ООО «АМД – СарДорСтрой». «Задвоенные» тротуары и столбы посреди пешеходных дорожек – вот «ноу-хау» организации в Вольске.

8. ООО «Служба пейзажа». У жителей Ершова было много жалоб на затянутые сроки при ремонте тротуаров.

9. ООО «Магистраль» - также претензии по ремонту тротуаров в Ершове.

— Предлагаю дополнить этот перечень, высказываясь в комментариях. Направлю его профильному зампреду правительства области и в прокуратуру. Чтобы безответственные подрядчики не допускались к объектам, важным для жителей, - пишет Николай Панков.

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