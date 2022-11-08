Следственный комитет заинтересовали сообщения о замерзающих детях во дворе саратовской школы

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратова организовал проверку по факту анонимной публикации в сети о мерзнущих детях во дворе саратовской школы №60. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося и уже приступили к проверке, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, ранее о проблеме рассказали родители учеников, пожелавшие остаться анонимными. Они разместили пост в группе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте». Речь в нем идет о школе №60 в Ленинском районе города.

По сообщению автора-анонима, детей запускают в учебное заведение по очереди в два человека. На входе стоит завуч и следит, чтобы дети переобувались.

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