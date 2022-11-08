В Ленинском районе Саратова сгорел дачный домик. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В Ленинском районе Саратова ночью произошел пожар. Вызов поступил на пульт диспетчера в 1:20, сообщается о возгорании в СНТ «Дружный-65» частного деревянного дома и надворной постройки. Дачный дом топился дровами. Треск на кровле услышал хозяин домика - пожилой мужчина, после чего покинул помещение и вызывал пожарных.

Пожар площадью 80 квадратных метров тушили два пожарных расчета, причина ЧП устанавливается. Обошлось без пострадавших.

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