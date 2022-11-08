фото: УФССП

В Саратове арестована иномарка с 90 миллионами штрафа на ней. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

В общей сложности 33 664 штрафа были саратовцу, владельцу автомобиля Hyundai Solaris. Вчера, 7 ноября, сотрудники УФССП вместе с инспекторами ГИБДД отыскали машину нарушителя. На владельце числилось 14 тысяч штрафов за нарушение ПДД. Как юридическое и физическое лицо в общей сложности мужчина задолжал 89 миллионов 264 тысячи рублей за 33 664 штрафа.

В ходе операции пришлось задействовать камеры наружного наблюдения, подключенные к системному комплексу «Паутина». Автомобиль был найден и отправлен на спецстоянку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.