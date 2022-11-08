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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:03

В Саратове арестована иномарка с 90 миллионами штрафа на ней

Мужчина нарушил ПДД 14 тысяч раз
Евгений Бадиков
фото: УФССП

фото: УФССП

В Саратове арестована иномарка с 90 миллионами штрафа на ней. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

В общей сложности 33 664 штрафа были саратовцу, владельцу автомобиля Hyundai Solaris. Вчера, 7 ноября, сотрудники УФССП вместе с инспекторами ГИБДД отыскали машину нарушителя. На владельце числилось 14 тысяч штрафов за нарушение ПДД. Как юридическое и физическое лицо в общей сложности мужчина задолжал 89 миллионов 264 тысячи рублей за 33 664 штрафа.

В ходе операции пришлось задействовать камеры наружного наблюдения, подключенные к системному комплексу «Паутина». Автомобиль был найден и отправлен на спецстоянку.

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