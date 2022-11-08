Саратовский избирком ликвидируют до конца года. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний в администрации Волжского района города.

Елена Злобнова («Единая Россия»), выступающая зампредом городской думы, рассказала, что данные изменения необходимы для выполнения требования федерального законодательства об упразднении избирательных комиссий муниципальных образований. Полномочия перейдут территориальной или же участковой избирательной комиссии. Слушания же необходимы, чтобы внести изменения в Устав города. Решение было поддержано единогласно.

Проект ликвидации избиркома будет рассмотрен на заседании профильной комиссии городской думы и на думском заседании, в случае одобрения депутатами проект поступит в минюст, и только после одобрения министерством городской избирком будет ликвидирован.

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