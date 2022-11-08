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НовостиЗдоровье8 ноября 2022 6:15

За сутки в Саратовской области "ковидом" заболел 61 человек

Евгений Бадиков

За сутки в Саратовской области "ковидом" заболел 61 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 сегодня, 8 ноября в Саратовской области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области достигло 297 245 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 290 242 человека, из них 94 - за прошедшие сутки.

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