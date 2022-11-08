фото: ГИБДД

В Саратовской области столкнулись два зерновоза. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 8 ноября, рано утром, в Федоровском районе Саратовской области произошло ДТ. Примерно в 4:15 на 396-м км автодороги Тамбов – Пенза – Пристанное – Ершов – Озинки - граница с Казахстаном 34-летний водитель китайского грузовика допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" под управлением 32-летнего мужчины.

Водитель китайского грузовика с травмами доставлен в больницу. Сообщается, что оба грузовика перевозили зерно. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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