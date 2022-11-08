Ход ремонта

В Саратове идет капитальный ремонт в гинекологическом отделении №1 ОКБ. Об этом сообщает телеграм-канал Саратовской областной клинической больницы.

На данный момент в палатах полностью заменена старая проводка, оштукатурены стены, залит пол. Дальше рабочие приступят к замена труб, установке сантехники и косметическим работам.

- Дел еще много, но мы готовы ждать, чтобы сделать все качественно, торопиться не стоит, хотя бригада работает без выходных и праздников. До конца декабря мы увидим уже обновленное отделение. Этого с нетерпением ждут и медперсонал и пациенты, - рассказала и.о. заведующей отделением Мишкина Татьяна Анатольевна

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