В Саратове пьяный мужчина гулял с ружьем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

4 ноября, в День народного единства, на улице Чернышевского, рядом с ЛДС «Кристалл» пьяный 38-летний саратовец разгуливал с оружием наперевес. Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы, а затем доставили в отдел полиции Октябрьского района. Также полицейские изъяли 23 охотничьих патрона.

В ведомстве сообщили, что мужчина имел лицензию на хранение оружия, и оно было официально зарегистрировано.

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