В саратовском ФОКе тренер по плаванию спас тонущего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сегодня, 7 ноября, в Саратове произошло ЧП с участием ребенка. Во время тренировке в бассейне ФОКа при школе 97 один из мальчиков начал тонуть. Тренер вовремя обратил внимание и оперативно оказал ему помощь.
Сообщается, что ребенок госпитализирован в больницу. Прокуратура начала проверку
соблюдения школой правил безопасности оказываемых услуг.
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