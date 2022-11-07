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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 19:40

В саратовском ФОКе тренер по плаванию спас тонущего мальчика

Евгений Бадиков

В саратовском ФОКе тренер по плаванию спас тонущего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сегодня, 7 ноября, в Саратове произошло ЧП с участием ребенка. Во время тренировке в бассейне ФОКа при школе 97 один из мальчиков начал тонуть. Тренер вовремя обратил внимание и оперативно оказал ему помощь.

Сообщается, что ребенок госпитализирован в больницу. Прокуратура начала проверку

соблюдения школой правил безопасности оказываемых услуг.

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