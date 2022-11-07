В поселке на окраине Саратова горела баня. Об этом сообщает МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 7 ноября, примерно в 18:46 на пульт "01" в Саратове поступил сигнал о возгорании в бане в поселке Тепличной. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. На тушение выезжали 3 пожарных расчета. В 19:17 пожар был ликвидирован.

Пострадавших нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.