В Балаково пассажира выгнали из маршрутного такси за отсутствие наличных. В паблике «Типичный Балаково» об этом написал анонимный пользователь.

Как пишет аноним, он сел в маршрутку №10а и попробовал оплатить картой проезд, но валидатор не работал. Водит5ель потребовал оплатить проезд наличными.

- Плати налично, либо выходи, - потребовал водитель, по словам анонимного пользователя.

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