В Аткарске открыли мемориальную доску в память о герое, погибшем на Украине

Фото: atkarskgazeta.ru

На стене Аткарского политехнического колледжа, в котором учился погибший на Украине солдат Артем Воротила, открыли мемориальную доску в его честь. Об этом сообщило региональное издание «Аткарская газета».

На торжественную церемонию пришли родные, друзья и учителя героя. Военный комиссар Геннадий Борисов вручил родителям Артема орден Мужества. Мама погибшего, Елена Воротила, прочитала на митинге стихи в память о погибшем солдате.

Артем родился 23 декабря 1981 года. Последние несколько лет Воротила жил в Москве, он был военным-контрактником и погиб в зоне СВО 18 мая этого года. У мужчины остались трое детей.

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