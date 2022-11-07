Жители Саратова считают 180 тысяч достаточной «для счастья» зарплатой

Саратовцы назвали зарплату "для счастья"

Жители Саратова считают 180 тысяч рублей достаточной «для счастья» зарплатой, к таким выводам пришли аналитики портала SuperJob в своем исследовании.

Полгода назад, в апреле 2022 года, саратовцы мечтали о сумме на 10 тысяч рублей меньше, однако сейчас их запросы возросли.

В ноябре 2021 года саратовцы согласились бы, что 169 тысяч рублей в месяц позволили бы им почувствовать себя счастливыми.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.