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НовостиЭкономика7 ноября 2022 13:10

Жители Саратова считают 180 тысяч достаточной «для счастья» зарплатой

Наталия Калинина
Саратовцы назвали зарплату "для счастья"

Саратовцы назвали зарплату "для счастья"

Жители Саратова считают 180 тысяч рублей достаточной «для счастья» зарплатой, к таким выводам пришли аналитики портала SuperJob в своем исследовании.

Полгода назад, в апреле 2022 года, саратовцы мечтали о сумме на 10 тысяч рублей меньше, однако сейчас их запросы возросли.

В ноябре 2021 года саратовцы согласились бы, что 169 тысяч рублей в месяц позволили бы им почувствовать себя счастливыми.

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