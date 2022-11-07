Президент повысил в звании замначальника ГУ МВД по Саратовской области

Фото: Иван Костенко / ГУ МВД России по Саратовской области

Президент Путин подписал указ о повышении в звании ряда сотрудников МВД. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Так, заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области Иван Костенко получил звание генерал-майора полиции. Костенко получил назначение в саратовском главке год назад.

В указе сообщается также о повышении в звании уроженца Саратова Андрея Храпова, который является замминистра внутренних дел России. Храпов получил звание генерал-полковника.

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