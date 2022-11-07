Исаев: «Саратовжилстрой» шантажирует дольщиков сроками сдачи ЖК «Апельсин»

На фото – визуализация проекта дома с сайта застройщика

По мнению председателя Саратовской облдумы Михаила Исаева, ООО «Специализированный застройщик Саратовжилстрой» шантажирует дольщиков сроками сдачи ЖК «Апельсин». Об этом Исаев пишет в своем Телеграм-канале.

- Ко мне поступают обращения от обеспокоенных дольщиков из ЖК «Апельсин», который расположен рядом с гимназией «Авиатор».

Строительство объекта два года шло достаточно интенсивно, однако в октябре этого года ООО «Специализированный застройщик Саратовжилстрой» (директор – Эдуард Тришкин) обратился в администрацию Саратова с предложением изменить проект и исключить из него устройство асфальтового покрытия, работы по озеленению, строительство проездов, покрытие и обустройство дворовых площадок.

Ухудшать условия для жителей мэрия отказалась, а застройщику указали на отсутствие экспертизы новой проектной документации. В ней могли быть не учтены требования безопасности., - пишет Михаил Исаев. Он также отметил, что представитель строительной фирмы вынуждает дольщиков согласиться с изменениями и шантажирует их сроками ввода в эксплуатацию дома, обещая взамен скорейший переезд.

- Обязательно обращусь в минстрой области и надзорные органы, а также комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на эту ситуацию, - отметил Исаев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.