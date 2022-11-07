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НовостиОбщество7 ноября 2022 12:46

В Саратовской области военнослужащих обучили метанию гранаты

Военнослужащие учились метать гранату, тренировали смену огневых позиций и оказание первой помощи в случае ранения
Роман Хвалин
Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

Фото: Министерство внутренней политики Саратовской области

Военнослужащих в Саратовской области обучили применению и использованию ручных наступательных гранат РГД-5, правилам безопасности при обращении с боеприпасами, а также провели для них занятия по тактической и физической подготовке.

В ходе обучения солдаты метали боевую гранату на расстояние от 25 до 60 метров из укрытий, а между бросками тренировались менять огневые позиции и оказывать первую медицинскую помощь раненным осколочными гранатами.

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