Жительница Саратовской области отдала мошенникам полмиллиона

фото: Архив КП

7 миллионов на Сейшелах: жительница Балашова дважды пострадала от мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, в августе жительнице Балашова позвонил неизвестный и представился сотрудником юридической службы, оказывающий помощь пострадавшим от мошенников. Заявительница действительно несколько лет назад пострадала от мошенников, потеряв 150 тысяч рублей и поверила звонившему. Мужчина сообщил, что на имя женщины якобы открыт счет в банке на Сейшельских островах 6 900 000 рублей и с ней свяжутся сотрудники банка.

Спустя время женщине действительно поступило несколько звонков. Представившиеся представителями банка незнакомцы сообщили, что для получения денег нужно оплатить задолженность за открытие и ведение счета. По полученным от них реквизитам женщина оплатила почти 570 тысяч рублей.

После этого с ней связался мужчина, который представился представителем налоговой инспекции, и сообщил, что нужно заплатить налог в миллион рублей, но сделать это нужно до получения денег. Женщина отказалась, а затем, поняла, что налоговик и представитель юридической фирмы – один и тот же человек, после чего обратилась в полицию.

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