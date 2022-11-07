Саратовцу дали десять лет колонии за попытку сбыта мефедрона. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Саратова.

По данным ведомства, 22-летний саратовец в августе 2022 года приобрел с целью дальнейшего сбыта 39,54 грамма метилэфедрона. Парень хранил наркотики в салоне своего автомобиля «ВАЗ-2109» до момента задержания сотрудниками органов внутренних дел.

— С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.