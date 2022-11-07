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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 12:25

Саратовцу дали десять лет колонии за попытку сбыта мефедрона

Евгений Бадиков

Саратовцу дали десять лет колонии за попытку сбыта мефедрона. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Саратова.

По данным ведомства, 22-летний саратовец в августе 2022 года приобрел с целью дальнейшего сбыта 39,54 грамма метилэфедрона. Парень хранил наркотики в салоне своего автомобиля «ВАЗ-2109» до момента задержания сотрудниками органов внутренних дел.

— С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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