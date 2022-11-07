Фотограф Илья Репин

Саратовцев удивил необычный подъезд в Энгельсе. В паблике «Так и живем. Саратов» ВКонтакте появились снимки подъезда с оригинальным ремонтом. Автор фотографий – Илья Репин.

В одном из энгельсских подъездов жильцы устроили настоящий музей: стены в золоте и мозаике, картины и украшения.

По словам очевидцев, чудо-дом расположен на улице Тельмана.

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