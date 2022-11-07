Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 11:58

Саратовцев удивил необычный подъезд в Энгельсе

Наталия Калинина
Фотограф Илья Репин

Фотограф Илья Репин

Саратовцев удивил необычный подъезд в Энгельсе. В паблике «Так и живем. Саратов» ВКонтакте появились снимки подъезда с оригинальным ремонтом. Автор фотографий – Илья Репин.

В одном из энгельсских подъездов жильцы устроили настоящий музей: стены в золоте и мозаике, картины и украшения.

По словам очевидцев, чудо-дом расположен на улице Тельмана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.