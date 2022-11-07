Саратовец проведет 5 лет в колонии за вымогательство и угрозу убийством в адрес депутата

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил жителя города Андрея Сторожева к пяти годам лишения свободы за мошенничество и угрозу убийством. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как сообщили в суде, в мае-июне 2020 года осужденный вымогал 2,5 млн рублей у знакомого, находящегося под следствием. За эту сумму, которую Сторожев предлагал передать своим «знакомым из правоохранительных органов», мужчине обещали избежания уголовной ответственности. Тот обратился в УФСБ по региону, так что Сторожев не смог довести преступление до конца.

15 октября того же года Дмитрий Сорокин, являвшийся на тот момент депутатом Саратовской городской думы, и ведущий специалист отдела по организации работы с избирателями гордумы Максим Самолетов посетили Залетаевский овраг. Чиновники получили данные от местных жителей о незаконной свалке в этом районе.

Андрей Сторожев был организатором вывоза отходов в Залетаевский овраг. «Как организатор работ, с целью воспрепятствования фиксации совершения административного правонарушения, действуя совместно с иным лицом, совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью Самолетова, после чего высказал угрозу убийством депутата Сорокина», – сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Сторожева виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Мужчину приговорили к обязательным работам, но освободили от наказания из-за истечения срока давности преступления.

Также Андрея Сторожева признали виновным в мошенничестве в крупном размере и угрозе убийством. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.