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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:28

Саратовские родители пожаловались на мерзнущих во дворе школы детей

Наталия Калинина
Фото: Саратов онлайн

Фото: Саратов онлайн

Саратовские родители пожаловались на мерзнущих во дворе школы детей. Анонимный пост о проблеме появился в группе «Саратов онлайн».

Речь идет о школе № 60.

- Дети ждут по 20 минут на улице их запускают как животных по два человека. На входе стоит завуч и следит, чтобы дети переобувались по очереди. Директор школы на все жалобы не реагирует. Можно с этим разобраться как-то или дети так и будут мерзнуть на улице? – негодует аноним.

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