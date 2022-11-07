Фото: Саратов онлайн

Саратовские родители пожаловались на мерзнущих во дворе школы детей. Анонимный пост о проблеме появился в группе «Саратов онлайн».

Речь идет о школе № 60.

- Дети ждут по 20 минут на улице их запускают как животных по два человека. На входе стоит завуч и следит, чтобы дети переобувались по очереди. Директор школы на все жалобы не реагирует. Можно с этим разобраться как-то или дети так и будут мерзнуть на улице? – негодует аноним.

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