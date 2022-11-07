Завод «Балаково-Центролит» просит о банкротстве из-за долга почти в 10 млрд. Об этом стало известно из картотеки Арбитражного суда Саратовской области.

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось компания «Балаково-Центролит» с просьбой признать ее банкротом. По имеющимся материалам, задолженность предприятия, открытого в 2014 году, превысила 9,6 млрд рублей. Генеральным директором компании является Борис Грузд. Согласно информации на сайте предприятия, в 2022 году было запланировано расширение производства и запуск второй сталеплавильной печи. О статусе реализации данного проекта информации нет.

Дело будет рассмотрено судьей Людмилой Котовой.

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