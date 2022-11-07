В Ленинском районе Саратова назначили нового судью. Об этом сообщает Указ Президента РФ от 4 ноября под номером №790.

Согласно тексту документа, «о назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области» судьей Ленинского районного суда г. Саратова назначена Зюзюкина Светлана Анатольевна.

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