В Саратовской области ищут 40-летнюю женщину

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Саратовской области

В Саратовской области может находиться 40-летняя Екатерина Бархаткина. Об этом сообщает Региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина из поселка Кудьма Нижегородской области пропала 8 сентября этого года. Екатерина миниатюрного телосложения – роста около 150 см и худощавая, носит удлиненное каре.

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