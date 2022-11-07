фото: Телеграм-канал Строительство и архитектура

Заброшенную заправку на «Стрелке» начали разбирать. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов. Строительство и архитектура».

Автозаправку на Стрелке, расположенную на съезде с моста, решили демонтировать. АЗС, принадлежавшая фирме «Лукойл» не работала уже несколько лет.

Считается, что снос автозаправки происходит в рамках подготовки к строительству авторазвязки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.