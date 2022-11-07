Энгельсский район стал самым населенным в Саратовской области. На сегодня, 7 ноября, его население составляет 309,2 тысяч человек. Таковы данные Саратовстата.

В 2010-м году в Энгельсском районе проживали чуть более 285 тысяч человек. За 11 лет его население выросло на 8,5 процента. В первую пятерку по численности населения вошли Балаковский, Балашовский, Вольский и Марксовский районы.

Наименее населенным оказался Краснопартизанский район с 9,5 тыс. жителей. В 2010-м году на территории района проживало чуть более 13 тыс. человек. Таким образом, за 11 лет в муниципалитете стало на 27 процентов людей меньше. Также, в пятерку наименее населенных районов Саратовской области вошли Турковский, Балтайский, Духовницкий и Воскресенский районы.

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