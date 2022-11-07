Бывший пресс-секретарь губернатора Нина Попова стала пресс-атташе СГТУ имени Гагарина в Саратове.
Напомним, 23 сентября 2022 года Нина Попова покинула должность заместителя руководителя аппарата губернатора – начальника управления правительства Саратовской области по взаимодействию со СМИ – пресс-службы губернатора области. Там она проработала много лет.
С 26 сентября пресс-секретарем губернатора является Диана Бурлаченко.
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