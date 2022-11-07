Саратовская область поставит новую партию гуманитарной помощи на Донбасс

Фото: Телеграм-канал Пул Z 64
Саратовская область поставит в подшефный Сватовский район ЛНР 18 тонн стройматериалов. Об этом сообщает Телеграм-канал Пул Z 64.
Конвой доставит в прифронтовой регион кровельные материалы для ремонта крыш домов, пострадавших от украинских обстрелов.
Напомним, в июле возглавляющую Саратовскую область Роман Бусаргин подписал документ, которым взял шефство над Сватовским районом Луганской народной республики. Наш регион уже отправлял Сватово стройматериалами и помогал с запуском социальных объектов к новому учебному году.
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