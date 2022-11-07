Саратовские мобилизованные усилят оборону Энергодара

фото: Архив КП

Солдаты, пополнившие ряды ВС России во время частичной мобилизации, прибыли в зону СВО после спецподготовки на полигонах и боевого слаживания. Об этом сообщило РИА Новости.

Как уточняет корреспондент издания, большую часть военных на этом участке фронта призвали из Саратовской области. На передовой вдоль берега Днепра в районе Энергодара бойцы оборудуют фортификационные сооружения и огневые позиции, чтобы противостоять попыткам украинцев захватить город.

Один из мобилизованных рассказал корреспонденту, что планировал отправиться на фронт добровольцем еще до объявления мобилизации, но такое решение не поддержали его близкие. В результате боец пришел с семьей к компромиссу – договорились, что мужчина отправится служить, если его призовут.

Наш земляк получил повестку в первый же день после объявления мобилизации. Собеседник РИА Новости отметил, что легко прошел боевую подготовку и показал хороший результат на стрельбах, несмотря на то что служил более 20 лет назад.

— Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет, – рассказал боец о ситуации в Запорожской области.

Ситуация в регионе остается напряженной – уже несколько недель ожидается наступление противника, в Запорожье перегруппируется крупная группировка противника. Власти российского региона в конце октября сообщали, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать основными целями возможного наступления украинских вооруженных формирований.

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