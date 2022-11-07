За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 60 человек

7 ноября в Саратовской области выявили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в области заболело 297 184 человека. Выздоровели с начала эпидемии 290 148 человек, из них 54 за прошедшие сутки.

На стационарном лечении находится 93 человека, на амбулаторном — 942.

У двоих заболевших выявлена пневмония, еще у 58 — признаки ОРВИ.

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