фото: ГУ МЧС

В Балашове сгорел частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 6 ноября, в Балашове произошел пожар. Горела комната в деревянном частном доме №37 на Вольской улице на площади 20 кв. метров. В этот момент в доме находился 88-летний пенсионер, который смог покинуть помещение самостоятельно. На месте пожара работало два расчета.

Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

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