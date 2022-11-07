фото: ГУ МЧС
В Балашове сгорел частный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Вчера, 6 ноября, в Балашове произошел пожар. Горела комната в деревянном частном доме №37 на Вольской улице на площади 20 кв. метров. В этот момент в доме находился 88-летний пенсионер, который смог покинуть помещение самостоятельно. На месте пожара работало два расчета.
Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.
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