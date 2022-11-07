Максим Душенко
Солдата из Марксовского района наградили Орденом Мужества. Об этом сообщает глава Марксовского района Дмитрий Романов.
За проявленные в ходе специальной военной операции на Украине мужество и героизм Максим Душенко указом президента России Владимира Путина награжден орденом Мужества.
По словам главы района, мужчина является кандидатом в мастера спорта по боксу. Занимался он у тренера Николая Гончарова.
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