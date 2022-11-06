Мария Усова со спортсменами

Мария Усова посетила Балашовскую школу боевого самбо.

В рамках рабочей поездки в Балашов депутат Саратовской областной думы Мария Усова встретилась со спортсменами спортивного клуба «ЛЕГИОН-17» и их тренером Антоном Деминым.

С 14 по 17 октября в городе Кстово Нижегородской области проходило Первенство России по боевому самбо. Воспитанник клуба житель Романовки, тренирующийся в Балашове - Сергей Наумов стал победителем этого турнира.

В СК «ЛЕГИОН-17» тренируется боле 270 спортсменов в возрасте от 3-х до 18 лет. Большинство из них тренирует мастер спорта международного класса, тренер высшей категории Антон Демин.

Сейчас самбисты готовятся к Чемпионату и Первенству Приволжского Федерального округа, который пройдет также в Кстово в декабре. Там располагается Всемирная академия самбо, по словам Демина, единственная в мире.

— Поздравила спортсмена лично и пообщалась с ребятами из клуба о планах на будущее! — сообщает депутат облдумы и издатель «КП-Саратов» Мария Усова.

Поздравила спортсмена лично и пообщалась с ребятами из клуба о планах на будущее!

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