В Базарном Карабулаке появится многофункциональный современный стадион

Володин на стадионе

В Базарном Карабулаке скоро появится многофункциональный современный стадион «Колос», о чем пишет Телеграм-канал «Володин Саратов».

Работы за счет привлеченных средств начались в августе и уже близятся к завершению. На объекте появилось новое футбольное поле и беговые дорожки, сделаны зрительные трибуны и освещение. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на объект.

В прошлом году при поддержке Вячеслава Володина появились стадионы в Балтае, Новых Бурасах, поселке Светлом, Соколовом и Жасминном.