Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 4:45

В Базарном Карабулаке появится многофункциональный современный стадион

Наталия Калинина
Володин на стадионе

Володин на стадионе

В Базарном Карабулаке скоро появится многофункциональный современный стадион «Колос», о чем пишет Телеграм-канал «Володин Саратов».

Работы за счет привлеченных средств начались в августе и уже близятся к завершению. На объекте появилось новое футбольное поле и беговые дорожки, сделаны зрительные трибуны и освещение. Подрядчик дает пятилетнюю гарантию на объект.

В прошлом году при поддержке Вячеслава Володина появились стадионы в Балтае, Новых Бурасах, поселке Светлом, Соколовом и Жасминном.