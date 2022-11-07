Сегодня, 7 ноября, в Саратове ожидается прохладный, облачный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Ожидаемая температура колеблется от +1 градуса в середине дня до +3 ночью. Значительная облачность. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 8 м/с.

В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

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