Сегодня, 7 ноября, в Саратове ожидается прохладный, облачный день. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +1 градуса в середине дня до +3 ночью. Значительная облачность. Ветер слабый до 4 м/с, отдельные порывы могут достигать 8 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +5 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
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