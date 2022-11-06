Под Татищевом фура столкнула легковушку в кювет. Об этом сообщает администрация Татищевского района.

Авария произошла 6 ноября в 6:47 на трассе Р-298 «Саратов-Ртищево-Тамбов» у поворота на поселок Садовый в Татищевском районе. Водитель фуры Volvo не уступил дорогу автомобилю «Лада Икс Рэй», что привело к столкновению. Легковушка оказалась выбита на обочину и съехала в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работает Госавтоинспекция.

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