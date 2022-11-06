Фото: Социальные сети

Два Саратовских трамвайных маршрута остановлены из-за аварии. Об этом сообщает группа «СГЭТ» ВКонтакте.

Движение трамваев №9 и №10 было остановлено сегодня, 6 ноября, в 13:22 из-за ДТП на пересечении улиц Слонова и Степана Разина.

Очевидцы опубликовали фотографию автомобиля «ВАЗ-2114», врезавшегося в трамвай 9-го маршрута.

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