Фото: Социальные сети
Два Саратовских трамвайных маршрута остановлены из-за аварии. Об этом сообщает группа «СГЭТ» ВКонтакте.
Движение трамваев №9 и №10 было остановлено сегодня, 6 ноября, в 13:22 из-за ДТП на пересечении улиц Слонова и Степана Разина.
Очевидцы опубликовали фотографию автомобиля «ВАЗ-2114», врезавшегося в трамвай 9-го маршрута.
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