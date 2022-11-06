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Саратовский учебный центр получил экипировку для мобилизованных оренбуржцев. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Мобилизованные в Оренбургской области бойцы, проходящие боевое слаживание на Саратовских полигонах получили оборудование и продукты с родины.

- Помогаем наладить быт и подготовить все, что может пригодиться для выполнения боевых задач. Бойцы благодарят земляков и передают родным привет. Своих не бросаем, - пишет в своем телеграм-канале Паслер.

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